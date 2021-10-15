Опубликованы календари Ф-2 и Ф-3 на 2022 год, Сочи вновь примет этап Формулы-2

Организаторы молодёжных моносерий Формула-2 и Формулы-3 опубликовали календари своих серий на сезон-2022 после того, как они были утверждены Всемирным советом ФИА по автоспорту. Календарь Формулы-2 состоит из рекордных 14 этапов. Серия вновь приедет на «Сочи Автодром», став гонкой поддержки Гран-при России. В Формуле-3 запланировано девять этапов, последний из которых пройдёт в Монце.



Формула-2. Календарь сезона-2022



1. Бахрейн — 18-20 марта

2. Саудовская Аравия — 25-27 марта

3. Эмилия-Романья — 22-24 апреля

4. Испания — 20-22 мая

5. Монако — 27-29 мая

6. Азербайджан — 10-12 июня

7. Великобритания — 1-3 июля

8. Австрия — 8-10 июля

9. Венгрия — 29-31 июля

10. Бельгия — 26-28 августа

11. Нидерланды — 2-4 сентября

12. Италия — 9-11 сентября

13. Россия — 23-25 сентября

14. Абу-Даби — 18-20 ноября.



Формула-3. Календарь сезона-2022



1. Бахрейн — 18-20 марта

2. Эмилия-Романья — 22-24 апреля

3. Испания — 20-22 мая

4. Великобритания — 1-3 июля

5. Австрия — 8-10 июля

6. Венгрия — 29-31 июля

7. Бельгия — 26-28 августа

8. Нидерланды — 2-4 сентября

9. Италия — 9-11 сентября.

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