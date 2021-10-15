Опубликованы календари Ф-2 и Ф-3 на 2022 год, Сочи вновь примет этап Формулы-2

Организаторы молодёжных моносерий Формула-2 и Формулы-3 опубликовали календари своих серий на сезон-2022 после того, как они были утверждены Всемирным советом ФИА по автоспорту. Календарь Формулы-2 состоит из рекордных 14 этапов. Серия вновь приедет на «Сочи Автодром», став гонкой поддержки Гран-при России. В Формуле-3 запланировано девять этапов, последний из которых пройдёт в Монце.
Формула-2. Календарь сезона-2022
1. Бахрейн — 18-20 марта
2. Саудовская Аравия — 25-27 марта
3. Эмилия-Романья — 22-24 апреля
4. Испания — 20-22 мая
5. Монако — 27-29 мая
6. Азербайджан — 10-12 июня
7. Великобритания — 1-3 июля
8. Австрия — 8-10 июля
9. Венгрия — 29-31 июля
10. Бельгия — 26-28 августа
11. Нидерланды — 2-4 сентября
12. Италия — 9-11 сентября
13. Россия — 23-25 сентября
14. Абу-Даби — 18-20 ноября.
Формула-3. Календарь сезона-2022
1. Бахрейн — 18-20 марта
2. Эмилия-Романья — 22-24 апреля
3. Испания — 20-22 мая
4. Великобритания — 1-3 июля
5. Австрия — 8-10 июля
6. Венгрия — 29-31 июля
7. Бельгия — 26-28 августа
8. Нидерланды — 2-4 сентября
9. Италия — 9-11 сентября.
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