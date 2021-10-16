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Машина одного из лидеров RDS GP Цареградцева загорелась на квалификации в Сочи. Видео

Машина одного из лидеров RDS GP Цареградцева загорелась на квалификации в Сочи. Видео
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Один из лидеров российской Дрифт-серии RDS GP Аркадий Цареградцев не без приключений прошёл квалификацию на седьмом этапе соревнований в Сочи.

Nissan 370Z Цареградцева вспыхнул на середине оцениваемого участка, однако пилот на горящем автомобиле даже сумел добраться до финиша. Получив помощь от спасателей, Аркадий завершил своё выступление в квалификации.

Забавно, что соперник Цареградцева Антон Клямко и вовсе не сумел выйти на трассу, оформив технический сход. Для выхода в воскресную часть соревнований Аркадию нужно было просто оформить «бай ран», и он сделал это, сумев завести двигатель своего обгоревшего авто. Механики «FailCrew Дарксайд» получили время на восстановление машины.

Права на видео принадлежат ООО «Русская Дрифт Серия». Посмотреть видео можно в «инстаграме» RDS GP.

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