«Мерседес» сменит титульного спонсора в следующем сезоне Формулы-1
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Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» завершит сотрудничество с малайзийской нефтяной компанией «Петронас» по окончании сезона-2021. Как утверждает портал RacingNews365, новым титульным спонсором «Мерседеса» с 2022 года станет другая нефтяная компания — Aramco из Саудовской Аравии. С Aramco с 2019 года тесно сотрудничает компания INEOS, которой принадлежит треть акций «Мерседеса». Кроме того, Aramco является одним из глобальных спонсоров Формулы-1.
«Мерседес» и «Петронас» сотрудничают с 2010 года, до этого года малайзийская компания долгое время поддерживала команду «Заубер» («БМВ-Заубер»). Ранее в «Петронасе» уже объявили, что по окончании сезона-2021 перестанут поддерживать команду MotoGP Yamaha SRT.
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