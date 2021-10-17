«Мерседес» сменит титульного спонсора в следующем сезоне Формулы-1

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» завершит сотрудничество с малайзийской нефтяной компанией «Петронас» по окончании сезона-2021. Как утверждает портал RacingNews365, новым титульным спонсором «Мерседеса» с 2022 года станет другая нефтяная компания — Aramco из Саудовской Аравии. С Aramco с 2019 года тесно сотрудничает компания INEOS, которой принадлежит треть акций «Мерседеса». Кроме того, Aramco является одним из глобальных спонсоров Формулы-1.



«Мерседес» и «Петронас» сотрудничают с 2010 года, до этого года малайзийская компания долгое время поддерживала команду «Заубер» («БМВ-Заубер»). Ранее в «Петронасе» уже объявили, что по окончании сезона-2021 перестанут поддерживать команду MotoGP Yamaha SRT.