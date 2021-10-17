Нёвиль выиграл Ралли Испании WRC, Эванс стал 2-м, сократив отставание от Ожье до 17 очков

Сегодня, 17 октября, завершилось Ралли Испании WRC. По итогам 17 спецучастков гонки победу одержал бельгиец Тьерри Нёвиль. Он опередил ближайшего преследователя, британца Эльфина Эванса, на 24,1 секунды. Тройку лучших замкнул представитель Испании Дани Сордо.

Француз Себастьян Ожье стал четвёртым.



Благодаря лучшему выступлению на Ралли Испании Эванс немного сократил отставание от Ожье, являющегося лидером чемпионата. Теперь на счету Эльфина 187 очков, а в активе Себастьяна — 204. До этого этапа разница между соперниками составляла 24 балла. Нёвиль располагается в общем зачёте на третьем месте (159).

WRC. Ралли Испании. Финальное положение после 17 СУ

1. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — 2:34.11,8

2. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +24,1

3. Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) +35,3

4. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) +42,1

5. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) +1.31,8

6. Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) +4.17,3

7. Оливер Сольберг (Hyundai 2C Competition) +4.26,7...

9. Эрик Камилли (Sports & You) +9.49,4

10. Николай Грязин (Movisport) +10.05,9.