Ферстаппен подвергся жёсткой критике в соцсетях после неудачной шутки про свою девушку

Пилот команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвергся жёсткой критике в социальных сетях. Часть поклонников автоспорта требует выгнать гонщика из команды или как минимум подвергнуть его жёстким санкциям.



Макса начали обвинять в сексизме и ненависти к женщинам после неудачной шутки во время видеоинтервью с болельщиками. Когда Ферстаппена спросили, какая покупка стала лучшей в его жизни, он рассмеялся и ответил: «Моя подруга».



Напомним, Ферстаппен встречается с Келли Пике — бывшей девушкой российского гонщика Даниила Квята.



Сейчас Ферстаппен возглавляет личный зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 262,5 очка. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон немного отстаёт от него (256,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «серебряных стрел» Валттери Боттас (177).