«Интересное место, классная трасса». Никита Мазепин поделился ожиданиями от Гран-при США

Российский гонщик команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин поделился ожиданиями от Гран-при США и сравнил трассу в Остине с австрийской.

«Это очень интересное место, классная трасса. Я никогда там не гонялся, поэтому с нетерпением жду возможности поехать туда. Это трасса, которая требует отличного ритма. Надеюсь, я быстро найду его.

Мне кажется, больше всего скоростных поворотов там в первом секторе, считаю их очень сложными. Первый поворот очень напоминает мне третий поворот в Австрии, но мне нужно пройтись там, чтобы дать детальную оценку.

Научился ли я лучше управлять шинами, учитывая, что в США может быть холодная погода? Конечно, опыт здесь очень помогает. Я не знаю, какая погода ждёт нас в Остине, но эффективность резины во многом будет зависеть от того, какие составы мы получим. Я надеюсь, что опыт, полученной мной в начале и середине сезона, поможет на заключительных этапах», — цитирует Мазепина пресс-служба «Хааса».