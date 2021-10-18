Сергей Сироткин проведёт автограф-сессию на Moscow Raceway

В воскресенье, 24 октября, на автодроме Moscow Raceway подведут итоги соревнования на самые стабильные результаты – Гран-при Moscow Raceway, который проходил в течение всего летнего сезона во время трек-дней.



Награждать финалистов Гран-при Moscow Raceway будет Сергей Сироткин – пилот программы SMP Racing, экс-пилот Формулы-1 и чемпионата мира по гонкам на выносливость, призер и победитель крупнейших международных соревнований, основатель и руководитель Гоночной академии S35. После церемонии награждения российский пилот раздаст автографы своим поклонникам.



Финальные итоги соревнования будут подведены в 12:00, так что у участников ещё остаётся возможность попасть в топ-10. Официальная церемония награждения 10 лучших участников Гран-при Moscow Raceway начнется в 13:00.