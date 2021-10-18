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Вассёр рассказал, как изменения в регламенте Формулы-1 могут отразиться на гонках

Вассёр рассказал, как изменения в регламенте Формулы-1 могут отразиться на гонках
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Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр высказался об изменениях в регламенте Формулы-1 на следующий сезон.

Ранее в Лондоне состоялось очередное заседание Международной автомобильной федерации по поводу Формулы-1. Стало известно, что в сезоне-2022 планируется провести сразу шесть Гран-при со спринт-квалификациями. Изменения, в частности, связаны с сорванным из-за дождя Гран-при Бельгии.

«Из-за новых правил мы будем наблюдать более жёсткие гонки, много индивидуальных противостояний. Это всегда одна и та же история. В таких ситуациях команды часто выбирают разные направления, поэтому кто-то может извлечь из изменений в регламенте больше выгоды. Тогда, конечно, другие тоже перестроятся, но в начале ситуация может быть хаотичной», — приводит слова Вассёра Grandprix.

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