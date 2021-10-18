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Эмерсон Фиттипальди: IndyCar лучше Формулы-1

Эмерсон Фиттипальди: IndyCar лучше Формулы-1
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Двукратный чемпион Формулы-1 и чемпион IndyCar Эмерсон Фиттипальди сравнил между собой «Королевские гонки» и заокеанскую серию.

«Я сказал Заку Брауну, что IndyCar просто фантастически себя проявляет, этот чемпионат смотреть намного интереснее, чем любые другие гонки. IndyCar лучше Формулы-1. Иногда эти гонки начинаются слишком поздно для нас, но мой сын их просто обожает», — приводит слова Фиттипальди официальный сайт IndyCar.

Фиттипальди переехал в Италию вместе с сыном, ставшим пилотом академии «Заубера».

В нынешнем сезоне победу в чемпионате IndyCar отпраздновал европейский гонщик — чемпионом стал испанец Алекс Палоу. Кроме того, в заокеанской серии свою карьеру продолжил экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан, также высказывавшийся ранее о преимуществах американских гонок над Ф-1.

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