Эмерсон Фиттипальди: IndyCar лучше Формулы-1

Двукратный чемпион Формулы-1 и чемпион IndyCar Эмерсон Фиттипальди сравнил между собой «Королевские гонки» и заокеанскую серию.
«Я сказал Заку Брауну, что IndyCar просто фантастически себя проявляет, этот чемпионат смотреть намного интереснее, чем любые другие гонки. IndyCar лучше Формулы-1. Иногда эти гонки начинаются слишком поздно для нас, но мой сын их просто обожает», — приводит слова Фиттипальди официальный сайт IndyCar.
Фиттипальди переехал в Италию вместе с сыном, ставшим пилотом академии «Заубера».
В нынешнем сезоне победу в чемпионате IndyCar отпраздновал европейский гонщик — чемпионом стал испанец Алекс Палоу. Кроме того, в заокеанской серии свою карьеру продолжил экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан, также высказывавшийся ранее о преимуществах американских гонок над Ф-1.
- 19 октября 2021
-
00:00
- 18 октября 2021
-
22:50
-
21:59
-
21:07
-
19:45
-
19:03
-
17:21
-
16:29
-
16:10
-
15:31
-
14:34
-
13:38
-
12:05
-
10:45
-
09:16
-
00:41
- 17 октября 2021
-
23:30
-
22:19
-
21:02
-
19:56
-
19:01
-
17:57
-
16:47
-
15:21
-
14:32
-
13:37
-
13:01
-
11:50
-
10:11
-
00:59
-
00:57
- 16 октября 2021
-
23:13
-
21:38
-
20:15
-
19:27