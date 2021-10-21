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Никита Мазепин: я пока далёк от своего максимума

Никита Мазепин: я пока далёк от своего максимума
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин поделился мыслями о том, насколько он способен прибавить в Формуле-1.

«Уверен, что в следующем году мы сможем побороться за очки. Конечно, пока я не знаю, насколько хорош будет темп. Сейчас наше отставание от ближайшей машины составляет секунду. Так что дальше будет только лучше. Иногда в команде приходится двигаться против ветра, чтобы совершить рывок. Конечно, конкуренты не дремлют. Мы не будем бороться с «Ред Булл» и «Мерседесом», у нас долгосрочный проект, и сейчас мы закладываем фундамент.

Я пока далёк от своего максимума, но уверен, что с годами буду становиться всё лучше и лучше. Надеюсь, что смогу остаться в Формуле-1 надолго и полагаться на собственный опыт. Я определённо готов бороться за очки, если вы дадите мне подходящую машину», — приводит слова Никиты Мазепина Auto Motor und Sport.

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