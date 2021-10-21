«Они много чего выдумывают». Ферстаппен отказался сниматься для Drive to Survive

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что отказался давать интервью в рамках съёмок четвёртого сезона сериала Drive to Survive, посвящённого сезону-2021 Формулы-1.
«Я понимаю, что это необходимо, чтобы повысить популярность в Америке. Но мне со своей стороны, как пилоту, не нравится быть частью этого. Они много чего выдумывают. Они выдумали несколько противостояний, которых на самом деле не существовало. Так что я решил не принимать участия и больше не даю им интервью, ведь тогда вам нечего показать. Я в целом не сторонник драматических шоу, я просто хочу, чтобы были факты и реальные вещи», — заявил Ферстаппен в интервью AP.
У голландца уточнили, являются ли они с Хэмилтоном в таком случае противниками.
«Вероятно, в Netflix покажут, что да. Однажды мы задели друг друга, когда шли — вероятно, там будет этот момент», — ответил Ферстаппен.
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