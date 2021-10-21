Глава Формулы-1: не рассматриваем возможность повсеместного введения спринт-квалификаций

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что серия не рассматривает вариант изменения формата проведения Гран-при на постоянной основе. Также Доменикали подтвердил, что в следующем сезоне спринт-квалификация будет на шести Гран-при.
«Цифры опросов по новому формату нас обнадёживают. Мы видим, что возрастные и более консервативные болельщики не слишком рады переменам, зато молодые поклонники Формулы-1 приветствуют такой формат. Поэтому данные идеи как минимум стоят того, чтобы их изучать.
Однако при этом мы не рассматриваем вариант повсеместного введения нового формата, на всех Гран-при. Нужно подобрать какое-то фиксированное количество уик-эндов с новым форматом – мы считаем, что можно будет проводить по шесть таких Гран-при», — цитирует функционера Motorsport.
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