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Джовинацци высказался о недовольстве «Альфа Ромео» из-за его игнорирования приказа команды

Джовинацци высказался о недовольстве «Альфа Ромео» из-за его игнорирования приказа команды
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Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, отказавшийся выполнить приказ команды и пропускать вперёд партнёра Кими Райкконена незадолго до финиша гонки Гран-при Турции, высказался о своих действиях. Финн шёл быстрее итальянца и мог бы успеть догнать и обогнать Эстебана Окона в борьбе за десятое место.

«Аналогичные проблемы иногда возникают. Такое уже случалось в прошлом, но, если честно, мне не нравится выносить это на публику. Я предпочитаю обсуждать это с командой, внутри коллектива. Но, повторюсь, это не впервой. Главное, что сейчас у нас всё хорошо, всё в порядке. Я верю в команду, они верят в меня, поэтому единственное, что сейчас важно, — это набирать очки. Это то, чего мы хотим. И для этого мы постараемся сделать всё возможное в Остине», — приводит слова Джовинацци официальный сайт Формулы-1.

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