Радикально обновлённые болиды Ф-1 2022 года окажутся быстрее, чем ожидалось

Автомобили Формулы-1, построенные по новому техническому регламенту 2022 года, должны оказаться быстрее, чем ранее прогнозировалось. Так считает один из авторов нового регламента, технический эксперт ФИА Пэт Симондс. Изначально команды Формулы-1 предполагали, что болиды будут уступать несколько секунд на круге.
«Мы можем представить, что в начале сезона машины будут медленнее нынешних всего на полсекунды на круге. И к концу сезона уже можно будет добиться той же скорости. Я говорю можно, потому что мы ещё не знаем, насколько стремительный прогресс реален при новых правилах», — приводит слова Симондса Auto Motor und Sport.
По информации Симондса, во время испытаний новых болидов в аэродинамических трубах команды добились соотношения 4:1 между прижимной силой и лобовым сопротивлением — примерно такое же соотношение у нынешних болидов Ф-1. Кроме того, 18-дюймовые шины «Пирелли» оказались лучше, чем предполагали команды, что тоже позволит отыграть некоторое время.
- 22 октября 2021
-
16:09
-
16:00
-
15:57
-
14:57
-
14:24
-
13:26
-
12:28
-
12:14
-
11:01
-
09:26
-
00:40
- 21 октября 2021
-
23:53
-
23:47
-
23:23
-
23:14
-
22:40
-
21:01
-
20:18
-
20:09
-
19:41
-
18:21
-
17:34
-
16:33
-
16:01
-
14:32
-
13:06
-
11:40
-
10:45
-
09:56
-
00:26
- 20 октября 2021
-
23:27
-
22:19
-
21:09
-
20:41
-
20:12