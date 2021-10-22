Радикально обновлённые болиды Ф-1 2022 года окажутся быстрее, чем ожидалось

Автомобили Формулы-1, построенные по новому техническому регламенту 2022 года, должны оказаться быстрее, чем ранее прогнозировалось. Так считает один из авторов нового регламента, технический эксперт ФИА Пэт Симондс. Изначально команды Формулы-1 предполагали, что болиды будут уступать несколько секунд на круге.



«Мы можем представить, что в начале сезона машины будут медленнее нынешних всего на полсекунды на круге. И к концу сезона уже можно будет добиться той же скорости. Я говорю можно, потому что мы ещё не знаем, насколько стремительный прогресс реален при новых правилах», — приводит слова Симондса Auto Motor und Sport.



По информации Симондса, во время испытаний новых болидов в аэродинамических трубах команды добились соотношения 4:1 между прижимной силой и лобовым сопротивлением — примерно такое же соотношение у нынешних болидов Ф-1. Кроме того, 18-дюймовые шины «Пирелли» оказались лучше, чем предполагали команды, что тоже позволит отыграть некоторое время.