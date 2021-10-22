Сделка между Андретти и «Заубером» оказалась под вопросом, но всё ещё возможна

Переговоры о приобретении компанией, возглавляемой чемпионом IndyCar и экс-пилотом Формулы-1 Майклом Андретти, команды Ф-1 «Заубер», которая сейчас выступает под брендом «Альфа Ромео», не состоится во время Гран-при США, сообщает The Race. По информации источника, в сделке, которая являлась простой формальностью, появились трудности, и в настоящий момент вероятность покупки Андретти «Заубера» оценивается в «50 на 50».
Сообщается, что мнения инвесторов «Заубера» разделились — одна половина полностью поддерживает идею с продажей команды, а вторая считает, что через два года стоимость команды серьёзно возрастёт, учитывая потолок расходов и изменение технического регламента, что должно серьёзно оздоровить финансовый климат коллектива. Предполагалось, что Андретти должен посетить Гран-при США ради этих переговоров, однако теперь встреча Андретти с представителями «Заубера» отложена на неопределённое время.
Ранее сообщалось, что представители Андретти близки к тому, чтобы получить контрольный пакет акций «Заубера» в размере 80%. Сумма сделки может составить € 350 млн. В настоящий момент «Заубером» владеет фирма Longbow Finance.
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