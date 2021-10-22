Вольф заявил, что «Мерседес» никак не может решить проблемы с надёжностью двигателя
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф объяснил причины, по которым команда приняла решение заменить двигатель на машине Валттери Боттаса перед стартом Гран-при США.
«К сожалению, с середины сезона у нас начали возникать проблемы с надёжностью двигателя, которые продолжают возвращаться. Сейчас мы гораздо больше понимаем природу возникновения этих проблем, но факт в том, что от этого наши двигатели не становятся надёжнее, из-за чего мы рискуем потенциальной поломкой и сходом с дистанции.
В США Валттери получит не очень большой штраф, но это не слишком хорошие новости, потому что мы ведём напряжённую борьбу. Даже если ты выиграешь квалификацию и будешь стартовать пятым, это всё равно будет другая история», — приводит слова Тото Вольфа GPFans.
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