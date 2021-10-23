В «Ред Булл» отреагировали на обнаруженную СМИ новинку «Мерседеса»

В преддверии Гран-при США Формулы-1 эксперты Sky Sports и их коллеги обнаружили очередную новинку команды «Мерседес». Видеозаписи с бортовой камеры болида Валттери Боттаса продемонстрировали, как на прямых во время гонки Гран-при Турции задняя часть болида W12 опускалась. Предполагается, что благодаря хитрой работе подвески машина на прямых словно «выключала» задний диффузор, тем самым снижая прижимную силу и увеличивая максимальную скорость.
Очередную новинку конкурентов прокомментировал глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер.
«Нам нужно концентрироваться на собственных сильных сторонах. Это не что-то, что они представили только сейчас. Думаю, эта система хорошо работает на некоторых трассах, но, вероятно, не так применима на других, посмотрим. У нас впереди есть интересные трассы, которые предлагают совершенно разные вызовы, так что командам предстоит выкладываться на пределе», — приводит слова Хорнера RaceFans.
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