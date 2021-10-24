Зак Браун сделал татуировку в честь победы «Макларена» в Монце, приняв вызов Вольфа

В преддверии Гран-при США Формулы-1 глава «Макларена» Зак Браун посетил один из тату-салонов и сделал себе татуировку со схемой трассы Формулы-1 в Монце. Ранее гонщики «Макларена» Даниэль Риккардо и Ландо Норрис принесли команде победный дубль на «Аутодромо Национале», и теперь Браун увековечил память об этом успехе татуировкой.

В беседе с журналистами Браун признался, что он решился на татуировку в рамках проекта Sky Sports, в котором руководители команд каждый год номинируют одного из коллег: выбранный руководитель обязан сделать что-то, что его пугает.



«В прошлом году меня номинировал Тото. Иглы довольно сильно меня пугают. Так что когда я думал, через что мне пройти, чтобы было и весело, и искренне — то есть по-настоящему пугающе — то пришёл к идее набить татуировку. Ну а если учитывать, что Даниэль — фанат татуировок и недавно выиграл, то я подумал, что мы можем связать это воедино, он мог бы посетить процедуру и держать меня за руку — ведь было больно!» — приводит слова Брауна GPFans.