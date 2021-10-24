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Ферстаппен выиграл Гран-при США, Хэмилтон — 2-й, Мазепин — 17-й с двумя кругами отставания

Ферстаппен выиграл Гран-при США, Хэмилтон — 2-й, Мазепин — 17-й с двумя кругами отставания
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На автодроме в Остине завершилась гонка Гран-при США Формулы-1. Победу по её итогам праздновал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку лучших ещё один пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

Гран-при США. Итоговая классификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 1,333
3. Серхио Перес («Ред Булл») + 42,233
4. Шарль Леклер («Феррари») + 52,246
5. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1.16,854
6. Валттери Боттас («Мерседес») + 1.20,128
7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.23,545
8. Ландо Норрис («Макларен») +1.24, 395
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
16. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
18. Фернандо Алонсо («Альпин») — сход
19. Эстебан Окон («Альпин») — сход
20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сход.

Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин стал 17-м из-за сходов сразу трёх пилотов. Его партнёр, немец Мик Шумахер, финишировал на 16-й позиции.

Формула-1 2021. Этап 17, Остин, США
Гран-при США. Гонка
24 октября 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34:36.552
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+1.333
3
Серхио Перес
Red Bull
+42.223
Комментарии
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