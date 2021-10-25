Кими Райкконен рассказал об ошибке, помешавшей ему попасть в топ-10 Гран-при США

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился впечатлениями от Гран-при США. Напомним, финский гонщик находился в лидерской десятке, но в конце гонки его болид развернуло, из-за чего Райкконен закончил гонку только на 13-й строчке.



«Машина действительно была хороша, особенно в первой части гонки, позволяя бороться за первую десятку. К сожалению, в начале второго отрезка я немного повредил днище во время столкновения с Алонсо. Это не очень повлияло на баланс, но шины стали изнашиваться быстрее.



На последних кругах задние шины окончательно утратили эффективность, пока я изо всех сил атаковал, чтобы остаться впереди Феттеля. Жаль, что мы не довели дело до конца и не заработали очки, к которым были совсем близко», — цитирует Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».