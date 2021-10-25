Источник: «Ред Булл» просил ФИА изучить заднюю подвеску «Мерседеса»

Команда «Ред Булл» обратила внимание ФИА на работу задней подвески болида «Мерседеса», позволяющую автомобилю опускаться на прямых и тем самым повышать максимальную скорость. По данным Auto Motor und Sport, в «Ред Булл» обратились в ФИА с просьбой внимательно изучить работу подвески, но расследование не привело к каким-либо выводам о возможной нелегальности системы.

Издание уточняет, что схожие системы используют сразу семь других команд Формулы-1, причём у некоторых из них задняя подвеска работает даже радикальнее, чем у «Мерседеса». В частности, наличие схожей системы признали в «Феррари». В самом же «Мерседесе» отметили, что используют подобную систему не первый год и что они не модифицировали заднюю ось, начиная со старта сезона-2020.

«Это одна из омологированных деталей. Мы вообще не могли бы её поменять. Так что эффект всегда оставался одинаковым», — отметил неназванный инженер «Мерседеса».