Хюлькенберг впервые сел за руль болида IndyCar и стал на тестах последним

Бывший пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг в понедельник, 25 октября, впервые опробовал болид серии IndyCar, отработав в составе команды «Макларен» тесты пилотов без контракта в Барбере. Немец проехал 108 кругов и показал пятый и последний результат среди участников, уступив лучшему времени дня одну секунду.



«Утро ушло у меня на адаптацию. Были некоторые непривычные вещи вроде аэроскрина, из-за которого в кокпит поступает мало воздуха. Утром было трудновато: в машине трудно было сразу почувствовать себя комфортно с физической точки зрения. К обеду я почувствовал, что добился хорошего прогресса, и времена на круге и скорость начали приходить.



Мне определённо нужно сходить в тренажёрный зал! Могу подтвердить, что эти машины — монстры в плане управления! Нагрузки при рулении впечатляют. Я год не сидел за рулём гоночной машины, так что было приятно вновь сделать это. Думаю, это был хороший и успешный день, было весело. Команда очень профессиональная. Стиль работы — фактически как в Ф-1, я бы сказал», — поделился своими впечатлениями Хюлькенберг в интервью Racer.