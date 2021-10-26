Хюлькенберг впервые сел за руль болида IndyCar и стал на тестах последним

Бывший пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг в понедельник, 25 октября, впервые опробовал болид серии IndyCar, отработав в составе команды «Макларен» тесты пилотов без контракта в Барбере. Немец проехал 108 кругов и показал пятый и последний результат среди участников, уступив лучшему времени дня одну секунду.
«Утро ушло у меня на адаптацию. Были некоторые непривычные вещи вроде аэроскрина, из-за которого в кокпит поступает мало воздуха. Утром было трудновато: в машине трудно было сразу почувствовать себя комфортно с физической точки зрения. К обеду я почувствовал, что добился хорошего прогресса, и времена на круге и скорость начали приходить.
Мне определённо нужно сходить в тренажёрный зал! Могу подтвердить, что эти машины — монстры в плане управления! Нагрузки при рулении впечатляют. Я год не сидел за рулём гоночной машины, так что было приятно вновь сделать это. Думаю, это был хороший и успешный день, было весело. Команда очень профессиональная. Стиль работы — фактически как в Ф-1, я бы сказал», — поделился своими впечатлениями Хюлькенберг в интервью Racer.
- 26 октября 2021
-
11:26
-
11:26
-
10:19
-
09:17
-
00:21
- 25 октября 2021
-
23:40
-
22:32
-
21:40
-
20:44
-
19:40
-
18:37
-
18:00
-
17:28
-
17:14
-
16:56
-
16:52
-
16:46
-
15:54
-
14:42
-
13:37
-
12:31
-
12:30
-
11:34
-
11:26
-
11:22
-
10:40
-
10:15
-
09:15
-
02:18
-
02:08
-
02:00
-
01:46
-
01:35
-
01:32
-
01:25