Стартовала продажа билетов на финальный этап FIA World Touring Car Cup в Сочи

Финальный этап одной из самых престижных автоспортивных серий международного значения FIA WTCR впервые пройдёт в России. Гонки состоятся на «Сочи Автодроме» 27 и 28 ноября, РОСГОНКИ уже начали продажу билетов.
FIA WTCR – это международный кубок по турингу, санкционированный FIA как высший класс соревнований для специально модифицированных версий серийных легковых автомобилей. Кузовные автомобили, участвующие в кубке, — это автомобили TCR с турбонаддувом, использующие экологически чистое топливо. Мощность ограничена 360 лошадиными силами, при этом скорость машин достигает 260 км/ч.
Особенностью билетной программы, разработанной АНО «РОСГОНКИ», стало то, что самые выгодные цены предлагаются на старте продаж, а значит, есть смысл приобретать билеты заблаговременно. Обращаем внимание, что для размещения зрителей отведена главная трибуна. Билеты можно приобрести на сайте Rosgonki.ru.
Первая фаза продаж уже стартовала и продлится до 31 октября, билеты первой категории можно приобрести за 3500 рублей, билеты третьей категории — за 1500 рублей. Вторая фаза продаж продлится с 1 по 24 ноября. В дни мероприятия цена на билеты будет значительно выше. Также в продаже имеются детские билеты по специальным ценам.
Обращаем ваше внимание, что доступ по билетам на мероприятие возможен при наличии QR-кода о проведённой вакцинации или QR-кода о перенесённом заболевании, доступного в вашей учётной записи на Госуслугах. Также во время мероприятия обязательно использование средств индивидуальной защиты.
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