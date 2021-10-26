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Риккардо заявил, что Абитебуль сделает проспоренную татуировку в конце ноября

Риккардо заявил, что Абитебуль сделает проспоренную татуировку в конце ноября
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо сообщил, что его бывший босс Сириль Абитебуль скоро выполнит условия спора, по которому должен набить татуировку. Напомним, по условиям спора Риккардо должен был дважды заехать на подиум, выступая ещё за «Рено».

«Предварительное соглашение от Сириля уже есть. Мы запланировали сеанс между Катаром и Саудовской Аравией. Если никаких изменений в расписаниях не будет, то именно в этом промежутке это случится. Мы недавно общались, и он готов.

Думаю, после тату Зака он будет настроен ещё решительнее. Скоро это произойдёт», — цитирует Риккардо GP Fans.

Ранее глава «Макларена» Зак Браун посетил один из тату-салонов и сделал себе татуировку со схемой трассы Формулы-1 в Монце.

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