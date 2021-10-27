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Ирина Сидоркова примет участие в тестах Формулы-3

Ирина Сидоркова примет участие в тестах Формулы-3
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Организаторы женской моносерии W Series и Формулы-3 объявили о проведении двухдневных частных испытаний для четырёх представительниц W Series. Тесты пройдут 9-10 ноября на трассе «Маньи-Кур» во Франции.

В первый день испытаний за рулём болидов Формулы-3 будут работать члены академии W Series — россиянка Ирина Сидоркова и испанка Нереа Марти. На следующий день в тестах примут участие программы Iron Dames («Железные дамы») Майя Вёуг и Дориана Пин.

«Мы запустили в этом году академию W Series, чтобы обеспечить молодых гонщиц дополнительными тренировками и наставлениями, которые нужны им для реализации потенциала. И Ирина, и Нереа уже оправдали доверие рядом захватывающих выступлений, впечатлив всех нас своим профессионализмом на трассе и за её пределами. Тесты в Формуле-3 — логичный следующий шаг для них», — отметила генеральный директор W Series Кэтрин Бонд Муир.

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