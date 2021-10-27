Нико Росберг рассказал, почему чемпионом сезона-2021 должен стать Льюис Хэмилтон

Чемпион Формулы-1 Нико Росберг поделился мнением о борьбе гонщиков Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона за титул. Росберг считает, что у пилота «Мерседеса» больше шансов на победу.



«У Макса и Льюиса примерно одинаковые по возможностям болиды. Оба гонщика выступают на невероятном уровне, это просто другая лига. Никто не может к ним приблизиться.



В оставшихся гонках нас ждёт очень плотная борьба, будет много событий. Придумать что-то лучшее было просто нельзя. Оба пилота демонстрируют действительно фантастический уровень, это просто прекрасно.



Несмотря ни на что, я всё равно думаю, что титул всё-таки выиграет Хэмилтон. Главным образом за счёт своего опыта — Льюис обычно выигрывает концовку сезона. Его очень сложно победить. Хотя Макс прямо сейчас смотрится потрясающе», — цитирует Росберга Motorsport-Total.

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