Нико Росберг рассказал, почему чемпионом сезона-2021 должен стать Льюис Хэмилтон

Чемпион Формулы-1 Нико Росберг поделился мнением о борьбе гонщиков Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона за титул. Росберг считает, что у пилота «Мерседеса» больше шансов на победу.
«У Макса и Льюиса примерно одинаковые по возможностям болиды. Оба гонщика выступают на невероятном уровне, это просто другая лига. Никто не может к ним приблизиться.
В оставшихся гонках нас ждёт очень плотная борьба, будет много событий. Придумать что-то лучшее было просто нельзя. Оба пилота демонстрируют действительно фантастический уровень, это просто прекрасно.
Несмотря ни на что, я всё равно думаю, что титул всё-таки выиграет Хэмилтон. Главным образом за счёт своего опыта — Льюис обычно выигрывает концовку сезона. Его очень сложно победить. Хотя Макс прямо сейчас смотрится потрясающе», — цитирует Росберга Motorsport-Total.
- 27 октября 2021
-
17:37
-
16:37
-
15:30
-
14:52
-
14:42
-
13:58
-
12:38
-
11:49
-
10:48
-
09:57
-
00:33
- 26 октября 2021
-
23:25
-
22:42
-
22:30
-
20:57
-
19:17
-
18:01
-
16:32
-
15:11
-
14:20
-
12:54
-
12:20
-
12:08
-
11:48
-
11:26
-
11:26
-
10:19
-
09:17
-
00:21
- 25 октября 2021
-
23:40
-
22:32
-
21:40
-
20:44
-
19:40
-
18:37