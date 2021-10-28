Даниил Квят посетит следующий этап NASCAR, чтобы оценить варианты на будущее

Российский гонщик, резервный пилот «Альпин» Даниил Квят посетит следующий этап чемпионата NASCAR в Мартинсвилле, чтобы оценить варианты на будущее. Об этом сообщил руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер в эфире подкаста SHRadio.



«Даниил приедет, чтобы посмотреть на чемпионат, потому что в настоящий момент он не выступает в Формуле-1, и он желает оценить, есть ли для него интересные варианты в NASCAR», — сказал Гюнтер Штайнер.



Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.



Ранее сообщалось, что Квят претендует на место в чемпионате Формулы-Е.

