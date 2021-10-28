Карлос Сайнс объяснил, чем ему не понравилась серия Drive to Survive про «Феррари»

Пилот команды Формулы-1 «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, почему остался не очень доволен последним сезоном сериала Drive to Survive от Netflix.



«Конечно, я ощущаю, что болельщики из Америки стали проявлять больше внимания к Формуле-1. Netflix сыграл в этом большую роль. Наш спорт всегда считался достаточно закрытым, но сериал позволил фанатам больше понять гонщиков как личностей.



Серия о «Феррари» получилась не очень хорошей. Немного расстроился, когда её посмотрел. На самом деле «Феррари» круче и больше, чем было показано. У нас просто был сложный период, который может произойти с каждой великой командой.



Сейчас мы на пути наверх. Делаем всё возможное, чтобы «Феррари» снова стала чемпионской командой. В коллективе очень хорошая атмосфера», – цитирует Сайнса GrandPX.