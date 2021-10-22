«Феррари» — лишь третья, Норрис популярнее Хэмилтона?! Странные результаты опроса Ф-1

Промоутеры Формулы-1 опубликовали результаты глобального опроса болельщиков чемпионата — в нём, по словам организаторов, приняли участие рекордные 167 тысяч респондентов из 187 стран мира. И по данным этого опроса «Феррари» теперь не самая популярная команда чемпионата, а у Ландо Норриса фанатов больше, чем у Льюиса Хэмилтона!
Как так вышло?
Макс — самый популярный, «Макларен» — команда № 1
Сначала — к цифрам. Из 167 302 участников опроса 29,5% указали в качестве любимой команды «Макларен», «Ред Булл» в этом пункте предпочли 19,8%, а «Феррари» выбрали лишь 17,9% — доля болельщиков «Скудерии», отмечают в отчёте, с 2017 года сократилась в полтора раза. «Феррари» занимает в рейтинге популярности Формулы-1 лишь третье место, но опережает «Мерседес», «Альпин» и «Астон Мартин».
Результаты кажутся удивительными, тем более что в отчёте отмечено: доля европейских болельщиков среди участников опроса в 2021 году снизилась до 57%, а рекорда по общему числу респондентов удалось добиться за счёт прироста болельщиков из азиатско-тихоокеанского региона, Африки и Ближнего востока.
Болельщики Ферстаппена на Гран-при Нидерландов
Фото: Boris Streubel/Getty Images
Можно представить, что вместе с болельщиками Риккардо немалая фан-база Норриса позволила «Макларену» оказаться впереди. Допустим.
Куда сложнее объяснить результаты голосования среди пилотов: на первом месте там Макс Ферстаппен, и на фоне роста популярности Формулы-1 в Нидерландах это тоже выглядит убедительно. Но вот второе место Ландо Норриса против третьей позиции Льюиса Хэмилтона — это странно. Достаточно сравнить число подписчиков этих гонщиков в «Инстаграме» (24 млн против 4,2 в пользу Льюиса), чтобы понять, что Хэмилтон пока всё-таки популярнее своего молодого соотечественника.
Не будем акцентировать внимание на том, что одним из организаторов опроса была платформа Motorsport Network — её совладельцем ранее был Зак Браун, нынешний руководитель «Макларена». Но в то же время представить такую выборку, в которой Ландо оказался бы популярнее действующего чемпиона и самого титулованного гонщика современности, сложно.
Так ли фанатам понравились спринты?
Другой любопытной цифрой в отчёте стала низкая поддержка формата уик-энда с субботней спринт-гонкой: лишь 6,7% опрошенных считают, что две гонки делают этап более зрелищным. Это не сходится со словами президента Ф-1 Стефано Доменикали, который утверждал, что спринты пришлись болельщикам по душе и в связи с этим обещал проводить в таком формате каждый третий Гран-при сезона-2022.
Согласно результатам опроса, болельщики по-прежнему поддерживают возвращение в Формулу-1 шинных войн, однако доля сторонников отказа от монополии на поставку резины сокращается: с 70,6% в 2015-м до 55,5% в 2017-м и 38,5% в 2021-м. Примерно такое же число респондентов — 39,5% — призвали судить гоночные инциденты менее строго.
Закрытый парк после спринта в Монце
Фото: Peter Fox/Getty Images
Идею реверсивных решёток болельщики не поддерживают: против высказались 51,5% опрошенных. Также респонденты, пусть и менее решительно, высказались против системы балласта (27,8%), обязательного использования гонщиком трёх составов комплектов (39,4%) и «заморозки» шасси (63,5%).
Приятно, что в Формуле-1 прислушиваются к болельщикам — по крайней мере на словах. Судя по всему, угроза введения реверсивных решёток миновала окончательно — как ранее и обещал Доменикали. Но как быть со спринтами? Болельщикам они и правда понравились, или новый президент покривил душой, чтобы продавить более симпатичный ему формат? Или остальные результаты опроса настолько неоднозначные, что в Ф-1 в принципе не собираются принимать их во внимание?
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