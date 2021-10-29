Сайнс: если «Феррари» хочет в будущем бороться за титул, нужны идеальные пит-стопы

Пилот команды Формулы-1 «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о заминках на пит-стопах. Гонщик отметил, что его команда потеряла немало очков из-за этой проблемы.



«К сожалению, в Остине мы вновь провели неудачный пит-стоп. Необходимо понять причину и внести изменения, прямо сейчас наша команда недовольна ситуацией.



Во время нескольких предыдущих пит-стопов у нас возникали серьёзные проблемы. У меня были неудачные пит-стопы трижды, два из которых — подряд. Из-за этого потеряно немало очков. Если бы не медленный пит-стоп в Остине, я бы легко сделал «подрезку» Даниэля Риккардо, но мне этого не удалось.



Да, возможно, в сезоне-2021 очки для нас не так важны, но в будущем, если мы хотим бороться за титул, пит-стопы нужно проводить идеально. Мы пока далеки от совершенства», — цитирует Сайнса RaceFans.