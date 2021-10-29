Смоляр примет участие в тестах Формулы-3 в составе команды-новичка
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Пилот программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр примет участие в коллективных тестах Формулы-3, которые пройдут в начале ноября в Валенсии.
«Директор молодёжной программы SMP Racing Пётр Алёшин сообщил, что команда Van Amersfoort Racing (VAR) пригласила Александра Смоляра в качестве профессионального пилота для проверки болида на трассе. Испытание машины пройдёт для её настройки и обмена опытом между гонщиками.
Тест состоится в начале ноября, а участие в нём Александра — это определённый «знак качества», признание его спортивных знаний и умений, которые помогут улучшить показатели профессиональной команды VAR», — гласит сообщение пресс-службы «СМП Рейсинг».
Van Amersfoort Racing дебютирует в Формуле-3 в сезоне-2022, заняв место HWA Racelab.
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