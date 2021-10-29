Макс Ферстаппен: у нас с Хэмилтоном хорошие отношения

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, как он оценивает свои взаимоотношения с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.



«У нас с Льюисом хорошие отношения. Они такие, какие и должны быть между соперниками. Вряд ли мы будем вместе ужинать, или что-то подобное, но это нормально. Мы — соперники, и мы стремимся победить друг друга на трассе, но при этом с уважением относимся друг к другу, в том числе и за пределами автодрома. Да, у нас была пара напряжённых моментов, но в целом всё нормально», — приводит слова Макса Ферстаппена GPBlog.



В личном зачёте текущего сезона Формулы-1 лидирует Ферстаппен — в 17 гонках он набрал 287,5 очка. Хэмилтон является главным преследователем Макса — в активе британца 275,5 очка. До завершения чемпионата остаётся пять Гран-при. Следующей в расписании сезона идёт гонка в Мексике, которая состоится 7 ноября.

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