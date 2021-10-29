Риккардо: изменения регламента дают возможность сделать огромный шаг вперёд

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо считает, что переход на новый регламент в сезоне-2022 позволит команде стать ближе к лидерам.

«Новый регламент — захватывающий момент для всей Формулы-1. Мы в «Макларене» точно рассматриваем это как ещё одну возможность стать ближе к лидерам. Команда движется правильным путём. Я чувствую это, рад быть частью этого в нынешнем сезоне и планирую продолжить двигаться в том же направлении.

Изменения регламента дают большие возможности сделать огромный шаг вперёд, но такой шанс даётся каждой команде. Все думают об этом, не только мы, но эти мысли помогают мне улыбаться», — приводит слова Даниэля Риккардо PlanetF1.

В нынешнем сезоне на счету «Макларена» четыре подиума и одна победа, которую одержал Даниэль Риккардо на Гран-при Италии. Для Риккардо нынешний сезон является дебютным в составе команды, которая занимает третье место в Кубке конструкторов.