Экипаж «Тойоты» выиграл «6 часов Бахрейна», Team WRT — лучшая в LMP2

Экипаж команды Toyota Gazoo Racing в составе Хосе-Марии Лопеса, Камуи Кобаяси и Майка Конвея одержал победу на шестом этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) — «6 часах Бахрейна». По итогам гонки экипаж под номером 7 на 50 секунд опередил вторую «Тойоту» под управлением Брэндона Хартли, Казуки Накадзимы и Себастьена Буэми.



В классе LMP2 экипаж Team WRT № 31 уже на первом часу марафона вырвался вперёд и затем до самого финиша лишь наращивал преимущество. Ближайшие соперники из команды JOTA уступили в итоге более минуты, а Робин Фряйнс, Фердинанд Габсбург и Шарль Милези отпраздновали вторую победу подряд — ранее они после драматичного схода товарищей по команде на последнем круге выиграли «24 часа Ле-Мана».



Этот успех вывел Team WRT № 41 в лидеры Трофея LMP2. Однако ближайшие соперники — JOTA № 28 — уступают всего пять очков. Судьба чемпионства в LMP2 и других категориях решится по ходу финального этапа сезона-2021 — гонки «8 часов Бахрейна», которая состоится 6 ноября.



«6 часов Бахрейна»:



1. Хосе-Мария Лопес / Камуи Кобаяси / Майк Конвей (Toyota Gazoo Racing) — 185 кругов

2. Брэндон Хартли / Казуки Накадзима / Себастьен Буэми (Toyota Gazoo Racing) +51,401

3. Андре Негран / Матьё Ваксивьер / Николя Ляпьер (Alpine Elf Matmut) +1 круг

4. Шарль Милези / Фердинанд Габсбург / Робин Фряйнс (Team WRT) +5 кругов

5. Шон Гелаэл / Стоффель Вандорн / Том Бломквист (JOTA) +5 кругов.



Общий зачёт пилотов Hypercar (топ-3):

1. Хосе-Мария Лопес / Камуи Кобаяси / Майк Конвей (Toyota Gazoo Racing) — 145 очков

2. Брэндон Хартли / Казуки Накадзима / Себастьен Буэми (Toyota Gazoo Racing) — 130

3. Андре Негран / Матьё Ваксивьер / Николя Ляпьер (Alpine Elf Matmut) — 105.



Общий зачёт пилотов Трофея LMP2 (топ-3):

1. Шарль Милези / Фердинанд Габсбург / Робин Фряйнс (Team WRT) — 113 очков

2. Шон Гелаэл / Стоффель Вандорн / Том Бломквист (JOTA) — 108

3. Энтони Дэвидсон / Антониу Феликс да Кошта / Роберто Гонзалес (JOTA) — 96.