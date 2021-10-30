Экипаж «Тойоты» выиграл «6 часов Бахрейна», Team WRT — лучшая в LMP2

Экипаж команды Toyota Gazoo Racing в составе Хосе-Марии Лопеса, Камуи Кобаяси и Майка Конвея одержал победу на шестом этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) — «6 часах Бахрейна». По итогам гонки экипаж под номером 7 на 50 секунд опередил вторую «Тойоту» под управлением Брэндона Хартли, Казуки Накадзимы и Себастьена Буэми.
В классе LMP2 экипаж Team WRT № 31 уже на первом часу марафона вырвался вперёд и затем до самого финиша лишь наращивал преимущество. Ближайшие соперники из команды JOTA уступили в итоге более минуты, а Робин Фряйнс, Фердинанд Габсбург и Шарль Милези отпраздновали вторую победу подряд — ранее они после драматичного схода товарищей по команде на последнем круге выиграли «24 часа Ле-Мана».
Этот успех вывел Team WRT № 41 в лидеры Трофея LMP2. Однако ближайшие соперники — JOTA № 28 — уступают всего пять очков. Судьба чемпионства в LMP2 и других категориях решится по ходу финального этапа сезона-2021 — гонки «8 часов Бахрейна», которая состоится 6 ноября.
«6 часов Бахрейна»:
1. Хосе-Мария Лопес / Камуи Кобаяси / Майк Конвей (Toyota Gazoo Racing) — 185 кругов
2. Брэндон Хартли / Казуки Накадзима / Себастьен Буэми (Toyota Gazoo Racing) +51,401
3. Андре Негран / Матьё Ваксивьер / Николя Ляпьер (Alpine Elf Matmut) +1 круг
4. Шарль Милези / Фердинанд Габсбург / Робин Фряйнс (Team WRT) +5 кругов
5. Шон Гелаэл / Стоффель Вандорн / Том Бломквист (JOTA) +5 кругов.
Общий зачёт пилотов Hypercar (топ-3):
1. Хосе-Мария Лопес / Камуи Кобаяси / Майк Конвей (Toyota Gazoo Racing) — 145 очков
2. Брэндон Хартли / Казуки Накадзима / Себастьен Буэми (Toyota Gazoo Racing) — 130
3. Андре Негран / Матьё Ваксивьер / Николя Ляпьер (Alpine Elf Matmut) — 105.
Общий зачёт пилотов Трофея LMP2 (топ-3):
1. Шарль Милези / Фердинанд Габсбург / Робин Фряйнс (Team WRT) — 113 очков
2. Шон Гелаэл / Стоффель Вандорн / Том Бломквист (JOTA) — 108
3. Энтони Дэвидсон / Антониу Феликс да Кошта / Роберто Гонзалес (JOTA) — 96.
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