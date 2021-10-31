Даниил Квят сделал фото на фоне знаменитой вывески Голливуда

Российский гонщик, резервный пилот «Альпин» Даниил Квят выложил в «Инстаграме» фотографию на фоне знаменитой вывески Голливуда.

«Спасибо, что принял меня, Лос-Анджелес. Люблю это место!» — подписал фотографию 27-летний спортсмен.

Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Квята.

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.



Ранее сообщалось, что Квят претендует на место в чемпионате Формулы-Е. Ранее сообщалось, что россиянин посетит следующий этап чемпионата NASCAR в Мартинсвилле, чтобы оценить варианты на будущее.