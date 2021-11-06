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Хэмилтон — о «Ред Булл»: сейчас они слишком быстры для нас

Хэмилтон — о «Ред Булл»: сейчас они слишком быстры для нас
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Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал третий результат на второй пятничной тренировке Гран-при Мексики Формулы-1 и тот факт, что он проиграл полсекунды автору лучшего времени и своему конкуренту в борьбе за чемпионский титул голландцу Максу Ферстаппену.

«В целом ощущения от машины нормальные, у нас не было никаких серьёзных проблем. Думаю, мы выкладываемся по максимуму, но просто они быстрее нас в настоящий момент. Мы просто пытались улучшать настройки и прибавлять, но нам не хватало прижимной силы, из-за чего, вероятно, и было это отставание в полсекунды. У нас есть шансы попробовать сразиться с этими парнями, но, определённо, сейчас они слишком быстры для нас», — приводит слова Хэмилтона портал Crash.

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