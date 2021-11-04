Ферстаппен — новый чемпион Формулы-1? Разобрали все важнейшие факторы, и вышло именно так

Формула-1 вступает в финальную стадию сезона-2021. Впереди три гоночных уик-энда подряд, а дальше этапы в Саудовской Аравии и Абу-Даби окончательно определят, получим ли мы нового чемпиона мира или рекордного восьмикратного. Накануне Гран-при Мексики попробуем разобрать все основные факторы, которые могут повлиять на борьбу Хэмилтона с Ферстаппеном.

Пилоты

К текущему уровню обоих претендентов на титул нет никаких вопросов. Хэмилтон необычно для себя допускал ошибки на старте чемпионата, однако по мере развития сезона Льюис вышел на прежний, практически безукоризненный, уровень. Можно до посинения спорить, кто из пары Ферстаппен-Хэмилтон был виноват в Монце, но ситуация в любом случае оставалась сложной и пограничной. Если же говорить о каких-то явных промахах, то их в последних Гран-при никто не совершает.



Единственный вопрос — как поведёт себя Ферстаппен в ситуации, когда он впервые сражается за чемпионский титул в конце сезона. Всё-таки одно дело, когда впереди чемпионат из 22 Гран-при, а другое — когда всего лишь одна ошибка может испортить весь сезон, поскольку времени отыграться уже не будет. Однако в прошлом Макс не раз демонстрировал выдержку в самых непростых ситуациях. Зачем далеко ходить за примером: он идеально провёл концовку Гран-при США, не дав Хэмилтону ни единого шанса. Всё это не помешает нам записать на Льюиса символические полбалла преимущества, но будем удивлены, если Ферстаппен резко сорвётся и начнёт ошибаться направо и налево.

Напарники

Пусть даже Серхио Перес сильно смотрелся в Остине, а впереди его домашняя гонка, в целом в данном компоненте преимущество на стороне Хэмилтона и «Мерседеса». После провала на старте сезона Валттери Боттас обрёл прежнюю скорость, которой в хороший день может быть достаточно даже для поул-позишен, а в средний — для того, чтобы не давать «Ред Булл» тактической гибкости.



Решение о переходе финна в «Альфа Ромео» стало палкой о двух концах. С одной стороны, Боттас явно стал спокойнее и стабильнее, с другой — у Валттери, есть ощущение, пропала мотивация совсем уж рьяно помогать Хэмилтону. Например, на Гран-при Нидерландов он пропустил Ферстаппена практически без борьбы.



Тем не менее форма Боттаса гораздо стабильнее, чем у Переса, и если финну наконец-то перестанут менять моторы, то он может стать скрытым козырем Хэмилтона — где-то мешая тактике Ферстаппена, а где-то, возможно, и отодвигая Макса на третью позицию. Что же до Переса, то как раз на родине он далеко не всегда выглядит здорово, да и в целом Серхио недостаёт стабильности в квалификациях — и пока Перес прорывается в гонке вперёд, оказать влияние на дуэль двух лидеров он уже оказывается не в силах.

Команда

Здесь мы говорим о стратегических решениях и уровне пит-стопов. Последняя директива ФИА сумела ударить по «Ред Булл»: больше ни о каких рекордных визитах в боксы речи не идёт, да и стабильность уже не та — вспомним тот же Гран-при Италии, да и Переса в Остине обслужили с задержкой. Так что если раньше по скорости у «Ред Булл» было преимущество, то теперь оно если не пропало, то компенсируется отдельными ошибками.



Вместе с тем отметим явные проблемы «Мерседеса» со стратегией, которых ранее не наблюдалось. В США немцы очень легко отдали Ферстаппену первое место в гонке и так и не сумели придумать, что делать дальше для контратаки. Вспомним и метания из стороны в сторону в Турции, которые стоили Хэмилтону подиума. Да, было и абсолютно верное решение позвать Хэмилтона в боксы в Сочи, но в целом мы видим гораздо больше ошибок, чем прежде. Так что запишем «Ред Булл» лёгкое преимущество.

Уровень техники и трассы

С потенциалом болидов чем дальше, тем сложнее. До Гран-при США казалось, что «Мерседес» заметно прибавил и входит в завершающую стадию сезона с небольшим, но всё-таки преимуществом над «Ред Булл». В Остине, однако, даже несмотря на длинные техасские прямые, быстрее оказались «быки». Видимо, и дальше до конца сезона нас ждут перепады в форме двух топ-команд от трассы к трассе.



Теоретически «Ред Булл» и Ферстаппену должны лучше подойти Мексика и Бразилия, где Макс обычно силён, тем более что на этих трассах не так важна мощь мотора. В то же время этапы на Ближнем Востоке — скорее, вотчина «Мерседеса», хотя год назад Ферстаппен неожиданно уверенно выиграл Гран-при Абу-Даби. Здесь можно только гадать, а не давать прогнозы с высокой степенью вероятности.



К тому же есть сразу два фактора от «Мерседеса», которые нужно принимать в расчёт: мы не можем знать, какие режимы немцы будут использовать для двигателя и как хорошо будет работать на разных Гран-при их хитрая система задней подвески, позволяющая опускать машину на прямых. Если в Турции эта система оказалась в ударе, то в США её влияние было гораздо ниже — сказалась специфика поворотов в Остине.



В целом не рискнём отдать здесь кому-то преимущество.

Надёжность

В этом году ни один из пилотов «Мерседеса» и «Ред Булл» не завершал гонку досрочно из-за поломок машины. Были аварии, сорванные гайки колёс и взорвавшиеся шины, но не отказ каких-либо узлов автомобиля — похвальный результат со стороны топов Ф-1.



И всё же все в курсе, что силовые установки «Мерседеса» в сезоне-2021 внезапно потеряли прежнюю надёжность. Проблемы возникли ещё на предсезонных тестах, но по-настоящему сильно начали проявляться с середины чемпионата, когда двигатели «Мерседеса» стали не выдерживать положенную им дистанцию условно в восемь Гран-при. Вдобавок ко всему свежие экземпляры силовых установок получались чуть ли не бракованными, что ощутил на собственной шкуре Боттас, добравшийся аж до шестого ДВС — невиданное для «Мерседеса» дело!



Похоже, эти проблемы до конца не решены, так что мы до сих пор не знаем, сумеет ли Хэмилтон обойтись без ещё одной замены мотора до окончания чемпионата. А если сумеет, то не возникнет ли риска, что текущий мотор подведёт своего Льюиса в решающий момент — так, как это было в сезоне-2016, когда Льюис проиграл титул Нико Росбергу… Так что в этом компоненте ставим, скорее, на «Ред Булл» и Макса.

Здоровье

В этом компоненте никакого преимущества ни у кого быть не может, но просто напомним, в какое время мы живём. Всего один положительный тест на коронавирус может испортить нам всю концовку сезона, тем более в ситуации, когда сначала нас ждёт «тройник», а затем «двойник», то есть велик риск, что заболевший гонщик пропустит больше одного Гран-при.



Мы помним, что Льюис переболел коронавирусом год назад. Что же до Макса, то сообщалось, что он привился от «короны» в марте 2021 года. Надеемся, что болезнь обойдёт стороной пилотов и весь мир Ф-1.

Текущий разрыв

Преимущество Ферстаппена в 12 очков не стоит недооценивать. С таким разрывом Максу достаточно выиграть две из оставшихся пяти гонок и ещё трижды финишировать на втором месте, чтобы гарантировать титул. Даже один сход не станет для Ферстаппена катастрофой, оставив голландцу неплохие математические шансы на титул. В то же время для Льюиса даже один DNF может фактически завершить сезон досрочно. Хэмилтону придётся держать в уме отставание и действовать агрессивнее, в то время как для Макса есть возможность иногда действовать чуть более стратегически. Балл в пользу голландца.



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По итогам разбора всех компонентов у нас получается преимущество Ферстаппена и «Ред Булл» — 4 балла против 2,5 у Хэмилтона и «Мерседеса». Ну что, Макс — чемпион?