Источник: Хэмилтон потеряет десять мест на старте Гран-при Мексики
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Команда «Мерседес» может решить установить на болид британского пилота Льюиса Хэмилтона очередные «штрафные» компоненты силовой установки. По информации голландского журналиста Роба Кампюиса, свежие компоненты могут быть установлены перед субботними заездами в рамках Гран-при Мексики Формулы-1.
«Я слышал из очень надёжного источника, что Хэмилтон объявит в субботу, что заменит генераторы тепловой и кинетической энергии», — заявил Кампюис в эфире программы Formula 1 Café on Ziggo Sport.
Ранее на Гран-при Турции Льюис получил четвёртый двигатель внутреннего сгорания, но на его автомобиль не установили новые генераторы MGU-K и MGU-H. Если замена произойдёт в Мехико, британец потеряет 10 позиций на стартовой решётке.
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