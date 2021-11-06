Источник: Хэмилтон потеряет десять мест на старте Гран-при Мексики

Команда «Мерседес» может решить установить на болид британского пилота Льюиса Хэмилтона очередные «штрафные» компоненты силовой установки. По информации голландского журналиста Роба Кампюиса, свежие компоненты могут быть установлены перед субботними заездами в рамках Гран-при Мексики Формулы-1.



«Я слышал из очень надёжного источника, что Хэмилтон объявит в субботу, что заменит генераторы тепловой и кинетической энергии», — заявил Кампюис в эфире программы Formula 1 Café on Ziggo Sport.



Ранее на Гран-при Турции Льюис получил четвёртый двигатель внутреннего сгорания, но на его автомобиль не установили новые генераторы MGU-K и MGU-H. Если замена произойдёт в Мехико, британец потеряет 10 позиций на стартовой решётке.

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