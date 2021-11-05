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Хэмилтон высказался об очередной возможной замене двигателя и штрафе, сопряжённом с ней

Хэмилтон высказался об очередной возможной замене двигателя и штрафе, сопряжённом с ней
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о возможном получении штрафа за смену мотора в оставшихся пяти гонках нынешнего сезона Формулы-1. Хэмилтон был вынужден использовать четвертый двигатель внутреннего сгорания на Гран-при Турции. Ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко выразил уверенность, что Льюису ещё потребуется замена двигателя до конца сезона-2021.

«Я считаю, что наши двигатели в порядке. Насколько мне известно, в команде полагают, что до конца сезона мы не будем производить замену мотора.

Что касается «Ред Булл», то мне кажется, что производительность их болида несколько лучше, особенно в задней его части. Полагаю, что в более жаркую погоду они чувствуют себя комфортнее. Но это не значит, что мы не сможем быть конкурентноспособными в эти выходные. Конечно, нам придётся выложиться на максимум и работать на пределе, стараясь не оставить камня на камне, чтобы добиться результата. Это мы и постараемся сделать», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

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