Хорнер: здорово, если бы Перес смог выиграть домашнюю гонку, но многое стоит на кону

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о командных приказах в контексте Гран-при Мексики, который является домашним для гонщика его команды Серхио Переса. Как сообщил Хорнер, «Рел Булл» вполне может попросить Переса отказаться от победы ради титула Макса Ферстаппена.
«Наша главная цель — выиграть личный зачёт и Кубок конструкторов, и оба пилота знают, что им нужно сделать для достижения этого. Существует много сценариев того, что может произойти. Многое будет зависеть и от наших противников. Конечно, было бы здорово, если бы Серхио смог выиграть свою домашнюю гонку. Для пилота нет лучшего результата! Но как команда мы должны следить и за личным зачётом, и за Кубком конструкторов и держать в уме, что многое стоит на кону. Эта гонка, как и любая другая, принесёт одинаковое количество очков. Поэтому наш подход будет неизменен.
Командные приказы — это часть нашего спорта. А наш спорт является командным. Формула-1 —это не только гонщики, гонщики — это одна из частей команды», — приводит слова Хорнера Crash.net.
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