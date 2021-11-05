Феттель призвал «Ред Булл» не мешать Пересу в угоду Ферстаппену выиграть Гран-при Мексики
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился мыслями о командных приказах в контексте Гран-при Мексики, который является домашним для гонщика Ред Булл» Серхио Переса. По мнению, Феттеля, «Ред Булл» не следует мешать Серхио, если у него будут шансы одержать победу в гонке на Родине.
«Есть два типа командных приказов. Первые — нужно пропустить напарника, когда у вас разная стратегия и можно вернуть позицию в ходе гонки. Вторые — намеренная уступка, которая позволит другому набрать больше очков. Но даже несмотря на то, что логика в них присутствует, мне всё это не совсем нравится. Думаю, это мало кому нравится. Если Чеко окажется впереди, то Чеко и должен оставаться впереди», — приводит слова Феттеля RaceFans.
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