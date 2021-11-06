Ландо Норрис — после двух тренировок ГП Мексики: многое оказалось сложнее, чем мы ожидали

Британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис подвёл итоги двух свободных практик Гран-при Мексики. В первой тренировке Ландо был 15-м, во второй британец показал 12-й результат.



«Мы много боролись в первой тренировке, но всё равно были далеки от нашего темпа. Многое определённо оказалось сложнее, чем мы ожидали, когда отправлялись сюда. В прошлый раз мы тоже не были великолепны, но смогли достойно выступить в квалификации. Но в этот раз мы были далеки от того, на что способны.



Могу с уверенностью сказать, что нам есть над чем поработать, чтобы добиться некоторого прогресса. Уверен, у нас получится, тем более мы уже знаем, в каком направлении должны двигаться», — приводит слова Норриса RaceFans.

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