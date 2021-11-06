Никита Мазепин рассказал, что должен улучшить «Хаас» после двух тренировок ГП Мексики

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин подвёл итоги двух свободных практик Гран-при Мексики. В первой Никита был последним, во второй — 19-м.
«Было непросто. На первой тренировке возникало ощущение, что мы ездим на уличной трассе — мой шлем был буквально покрыт пылью. Сейчас я только знакомлюсь с Мексикой. Уже ясно, что на местной трассе приходится работать с максимальным уровнем прижимной силы.
Но мы знали, что нас ждёт – я просмотрел не одну запись с бортовых камер и слушал, что инженерам говорили другие пилоты. То, с чем мы столкнулись, не стало для нас сюрпризом, но нам по-прежнему нужно улучшить баланс. Завтра с этого и начнём», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».
Третья свободная практика Гран-при Мексики состоится сегодня, 6 ноября. Начало запланировано на 20:00 мск.
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