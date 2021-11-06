Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Странно. Они выглядят быстрее». Леклер и Сайнс отметили темп «Альфа Таури» на ГП Мексики

«Странно. Они выглядят быстрее». Леклер и Сайнс отметили темп «Альфа Таури» на ГП Мексики
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отметил выступление «Альфа Таури» на первых тренировках Гран-при Турции. В первой и второй свободных практиках Леклер финишировал позади Пьера Гасли из «Альфа Таури». В первом случае Шарль был восьмым, а Пьер — пятым. На второй тренировке Леклер показал седьмое время, а Гасли — шестое.

«Признаюсь, это странно, потому что мы, когда отправлялись сюда, полагали, что будем вполне конкурентоспособны, а вышло, что таковыми являются пилоты «Альфа Таури». Ребята из «Хонды» в целом выглядят очень здорово, не стоит забывать и о «Макларене», так что нам предстоит напряжённый денёк», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.

Отметил выступление «Альфа Таури» и напарник Леклера, Карлос Сайнс:

«В данный момент они выглядят немного быстрее. Нам нужно улучшить темп на несколько десятых».

Новость по теме
Марко считает, что Гасли способен бороться с Пересом и пилотами «Мерседеса» на ГП Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021