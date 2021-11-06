«Странно. Они выглядят быстрее». Леклер и Сайнс отметили темп «Альфа Таури» на ГП Мексики

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отметил выступление «Альфа Таури» на первых тренировках Гран-при Турции. В первой и второй свободных практиках Леклер финишировал позади Пьера Гасли из «Альфа Таури». В первом случае Шарль был восьмым, а Пьер — пятым. На второй тренировке Леклер показал седьмое время, а Гасли — шестое.
«Признаюсь, это странно, потому что мы, когда отправлялись сюда, полагали, что будем вполне конкурентоспособны, а вышло, что таковыми являются пилоты «Альфа Таури». Ребята из «Хонды» в целом выглядят очень здорово, не стоит забывать и о «Макларене», так что нам предстоит напряжённый денёк», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.
Отметил выступление «Альфа Таури» и напарник Леклера, Карлос Сайнс:
«В данный момент они выглядят немного быстрее. Нам нужно улучшить темп на несколько десятых».
- 6 ноября 2021
-
16:46
-
16:00
-
15:56
-
15:10
-
13:45
-
12:20
-
11:34
-
10:42
-
10:21
-
10:13
-
10:09
-
10:04
-
09:59
-
09:54
-
09:51
-
01:04
- 5 ноября 2021
-
23:50
-
22:53
-
21:37
-
21:33
-
21:10
-
20:53
-
19:46
-
18:47
-
17:53
-
17:05
-
16:15
-
15:01
-
15:00
-
14:11
-
12:57
-
12:31
-
12:25
-
12:17
-
11:17