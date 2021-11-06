«Странно. Они выглядят быстрее». Леклер и Сайнс отметили темп «Альфа Таури» на ГП Мексики

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отметил выступление «Альфа Таури» на первых тренировках Гран-при Турции. В первой и второй свободных практиках Леклер финишировал позади Пьера Гасли из «Альфа Таури». В первом случае Шарль был восьмым, а Пьер — пятым. На второй тренировке Леклер показал седьмое время, а Гасли — шестое.



«Признаюсь, это странно, потому что мы, когда отправлялись сюда, полагали, что будем вполне конкурентоспособны, а вышло, что таковыми являются пилоты «Альфа Таури». Ребята из «Хонды» в целом выглядят очень здорово, не стоит забывать и о «Макларене», так что нам предстоит напряжённый денёк», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.



Отметил выступление «Альфа Таури» и напарник Леклера, Карлос Сайнс:



«В данный момент они выглядят немного быстрее. Нам нужно улучшить темп на несколько десятых».

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