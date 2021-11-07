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Цунода — о срыве кругов Переса и Ферстаппена: я не мог сделать ничего другого

Цунода — о срыве кругов Переса и Ферстаппена: я не мог сделать ничего другого
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Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода кратко прокомментировал инцидент в конце квалификации Гран-при Мексики Формулы-1. Обеспечив слипстрим Пьеру Гасли, Цунода затем медленно ехал по трассе и, чтобы не помешать Серхио Пересу, выехал на обочину. Этот манёвр, однако, сбил с толку самого Переса, который вылетел с трассы. Увидев два автомобиля в зоне вылета, скорость снизил ещё один гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который в итоге не сумел улучшить своё время и показал третий результат позади пилотов «Мерседеса».

«Я не мог сделать ничего другого», — написал Цунода в своём аккаунте в «Твиттере».

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что не понимает, почему Цунода ехал в том месте трассы так медленно.

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