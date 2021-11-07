Цунода — о срыве кругов Переса и Ферстаппена: я не мог сделать ничего другого
Поделиться
Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода кратко прокомментировал инцидент в конце квалификации Гран-при Мексики Формулы-1. Обеспечив слипстрим Пьеру Гасли, Цунода затем медленно ехал по трассе и, чтобы не помешать Серхио Пересу, выехал на обочину. Этот манёвр, однако, сбил с толку самого Переса, который вылетел с трассы. Увидев два автомобиля в зоне вылета, скорость снизил ещё один гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который в итоге не сумел улучшить своё время и показал третий результат позади пилотов «Мерседеса».
«Я не мог сделать ничего другого», — написал Цунода в своём аккаунте в «Твиттере».
Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что не понимает, почему Цунода ехал в том месте трассы так медленно.
Новость по темеКристиан Хорнер: мы были обцунодены
Комментарии
- 7 ноября 2021
-
02:23
-
02:14
-
02:09
-
02:04
-
01:37
-
01:32
-
01:28
-
01:20
-
01:14
-
01:10
-
00:31
-
00:25
- 6 ноября 2021
-
23:21
-
23:01
-
22:32
-
21:15
-
21:04
-
20:15
-
19:51
-
18:16
-
17:56
-
16:46
-
16:00
-
15:56
-
15:10
-
13:45
-
12:20
-
11:34
-
10:42
-
10:21
-
10:13
-
10:09
-
10:04
-
09:59
-
09:54
Партнерский контент