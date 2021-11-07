Мазепин: сейчас для меня непростое время, но я выберусь из этой ситуации

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал 19-й результат в квалификации Гран-при Мексики. Мазепин проиграл Мику Шумахеру четыре с половиной десятые.



«Это была нормальная квалификация. Я был доволен последовательным прогрессом в рамках уик-энда. Мы знали, что нам не хватает темпа по сравнению с другими. У меня были очень сложные первая, вторая и третья практики, так что я думаю, что мы довольно хорошо отыгрались: в квалификации мне было более-менее комфортно за рулём автомобиля.



Я старался выжать максимум. На последнем круге я широко вышел из финального поворота, что стоило мне некоторого времени, но в остальном круг был хорошим.



Я уже бывал в подобных непростых ситуациях — на самом деле, раньше бывало и хуже. Без сомнений, я из неё выберусь. Но сейчас для меня непростое время», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса» и официальный сайт Формулы-1.