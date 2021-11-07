Цунода: я не портил круги «Ред Булл», они сами допустили ошибки

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода заявил, что не считает себя виновным в плохих финальных кругах пилотов «Ред Булл» Серхио Переса и Макса Ферстаппена в концовке квалификации Гран-при Мексики Формулы-1. Перес ошибся, когда увидел впереди заехавшего на обочину Цуноды, а Ферстаппен снизил скорость, увидев два болида впереди вне трассы.
«Я не портил круги „Ред Булл“, они сами допустили ошибки. Я съехал на обочину и не мог сделать ничего другого. Я не знаю, куда ещё я мог поехать. Мне давали обратный отсчёт на втором секторе. Но если бы у меня был ещё один шанс, то я бы всё сделал точно так же. Не знаю, что ещё я должен был сделать.
Я обеспокоен, потому что мне нужно обсудить это с „Ред Булл“. Но я не сделал ничего неправильного», — приводит слова Цуноды RaceFans.
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