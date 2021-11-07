«Не дай хейтерам себя сломить». «Мерседес» поддержал Цуноду после критики от «Ред Булл»

Немецкая команда «Мерседес» поддержала японского гонщика «Альфа Таури» Юки Цуноду после квалификации Гран-при Мексики. Ранее с критикой в адрес японца выступили глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер и пилот австрийской команды Макс Ферстаппен.



«Выше голову, Юки. Не позволяй хейтерам сломить себя», — говорится в сообщении «Мерседеса», размещённом в «твиттере» команды.



Поводом для недовольства «Ред Булл» послужили действия Цуноды во время финальных кругов в концовке квалификации Гран-при Мексики. Перес ошибся, когда увидел впереди заехавшего на обочину Цуноду, а Ферстаппен снизил скорость, увидев два болида впереди вне трассы.



Позже Юки сообщил, что не считает себя виновным в плохих финальных кругах Переса и Ферстаппена.