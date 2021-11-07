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«Не дай хейтерам себя сломить». «Мерседес» поддержал Цуноду после критики от «Ред Булл»

«Не дай хейтерам себя сломить». «Мерседес» поддержал Цуноду после критики от «Ред Булл»
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Немецкая команда «Мерседес» поддержала японского гонщика «Альфа Таури» Юки Цуноду после квалификации Гран-при Мексики. Ранее с критикой в адрес японца выступили глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер и пилот австрийской команды Макс Ферстаппен.

«Выше голову, Юки. Не позволяй хейтерам сломить себя», — говорится в сообщении «Мерседеса», размещённом в «твиттере» команды.

Поводом для недовольства «Ред Булл» послужили действия Цуноды во время финальных кругов в концовке квалификации Гран-при Мексики. Перес ошибся, когда увидел впереди заехавшего на обочину Цуноду, а Ферстаппен снизил скорость, увидев два болида впереди вне трассы.

Позже Юки сообщил, что не считает себя виновным в плохих финальных кругах Переса и Ферстаппена.

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