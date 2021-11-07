Леклер назвал главного виновника своего неудовлетворительного результата в квалификации

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Мексики, где он показал восьмой результат. По словам Леклера, виноват в таком результате он сам.
«Я очень разочарован в себе. До заезда я считал, что могу показать большее. Не знаю, смог бы добраться до Пьера Гасли — в конце концов, он сделал отличный круг с помощью слипстрима, но определённо мог бы приблизиться к нему.
Да, Серхио Перес несколько осложнил мне жизнь в последнем секторе, но по большому счёту вина в том, что я занял восьмое место, лежит только на мне», — приводит слова Леклера The Race.
Напомним, победу в квалификации Гран-при Мексики праздновал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второе место по итогам заезда занял его напарник Льюис Хэмилтон, третьим стал лидер чемпионата, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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