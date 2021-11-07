«Вздохнул с облегчением». Сайнс был удивлён шестому месту в квалификации Гран-при Мексики

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Мексики, где он показал шестой результат. По словам Карлоса, он был рад шестому месту, так как во время самого заезда полагал, что будет девятым или десятым.
«В начале квалификации у меня пропала мощность, начались проблемы с шинами «медиум». Это была очень тяжёлая квалификация. Я был уверен, что когда пересеку финишную прямую, буду девятым или десятым. Но оказался шестым и вздохнул с облегчением.
Квалификация стала худшей сессией уик-энда, но нам всё же удалось обойти «Макларен» и оказаться на расстоянии двух или трёх десятых от «Альфа Таури». Поэтому я думаю, что в самой гонке есть все основания полагать, что мы сможем найти хороший темп», — приводит слова Сайнса The Race.
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